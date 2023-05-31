Стало известно о риске гражданской войны в Польше из-за российского влияния

Politico заявила о риске гражданской войны в Польше из-за закона о «влиянии России»

Обозреватель Войцех Кось заявил, что в Польше существует риск гражданской войны из-за комиссии по изучению «влияния России». Об этом он написал в материале для Politico.

По мнению журналиста, президент страны Анджей Дуда под предлогом «искоренения агентов Кремля» способен использовать комиссию для преследования своих политических оппонентов — например, бывшего премьер-министра страны, экс-главы Евосовета и лидера польской оппозиции Дональда Туска. Подобные действия грозят гражданской войной.

«Президент Анджей Дуда сегодня серьезно ослабил нашу страну, как внутри, так и за ее пределами. Он решил развязать гражданскую войну в Польше», — цитирует Politico заявление Шимона Головни, главы партии «Польша 2050».

