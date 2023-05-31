Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:28, 31 мая 2023Мир

Стало известно о риске гражданской войны в Польше из-за российского влияния

Politico заявила о риске гражданской войны в Польше из-за закона о «влиянии России»

Фото: Unsplash

Обозреватель Войцех Кось заявил, что в Польше существует риск гражданской войны из-за комиссии по изучению «влияния России». Об этом он написал в материале для Politico.

По мнению журналиста, президент страны Анджей Дуда под предлогом «искоренения агентов Кремля» способен использовать комиссию для преследования своих политических оппонентов — например, бывшего премьер-министра страны, экс-главы Евосовета и лидера польской оппозиции Дональда Туска. Подобные действия грозят гражданской войной.

«Президент Анджей Дуда сегодня серьезно ослабил нашу страну, как внутри, так и за ее пределами. Он решил развязать гражданскую войну в Польше», — цитирует Politico заявление Шимона Головни, главы партии «Польша 2050».

Что думаешь? Оцени!
    Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости
    Кадыров призвал ввести военное положение после атаки беспилотников на Москву. Что еще заявили в России?
    Гендиректор МАГАТЭ заявил о планах посетить Россию и Украину
    МВД Южной Кореи назвало ошибочным предупреждение об эвакуации в Сеуле
    Стало известно о риске гражданской войны в Польше из-за российского влияния
    В Сеуле призвали граждан готовиться к эвакуации после пуска ракеты КНДР
    Белла Торн показала фигуру в купальнике после помолвки
    Слуцкий высказался об атаке дронов в Москве
    В ФНС ответили на вопрос о налогообложении блогеров
    Кадыров заявил о новой задаче спецназа «Ахмат» в зоне проведения СВО
    В США заявили о готовности Швеции вступить в НАТО
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.