Макгрегор заявил о желании завоевать еще один пояс UFC

Конор Макгрегор заявил, что готов биться три-четыре раза в год ради чемпионского пояса UFC

Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор заявил о желании завоевать еще один пояс Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Его слова доступны на YouTube-канале UFC Russia.

«Нужно продолжать, двигаться дальше, это еще не конец. На новом поясе UFC ирландский флаг, так что мне надо добавить его в свою коллекцию», — заявил спортсмен. Макгрегор добавил, что одного боя в год недостаточно, и он готов биться три-четыре раза в год, чтобы добиться поставленной цели.

Ранее Макгрегор назвал сроки проведения своего следующего поединка. Он заявил, что планирует подраться с американцем Майклом Чендлером до конца 2023 года.

Последний поединок Макгрегор провел летом 2021 года, уступив американцу Дастину Порье техническим нокаутом. Ирландец получил перелом ноги, после которого восстанавливается до сих пор.

Макгрегор — бывший чемпион UFC в легком и полулегком весе. Всего в активе ирландца 28 боев, в которых он одержал 22 победы и потерпел шесть поражений.