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03:30, 31 мая 2023Наука и техника

Первый в России полноценный стелс-корабль перепроектируют

РИА Новости: первый в России полноценный стелс-корабль перепроектируют

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Первый в России полноценный стелс-корвет проекта 20386 находится на перепроектировании, пишет РИА Новости со ссылкой на источник.

По его словам, такое решение было принято для дополнительной проработки инновационных решений, внедряемых на этом корабле. «Проект не закрыт, проект продолжается, но сдвигается вправо на необходимый для перепроектирования срок», — объяснил информированный источник.

Он добавил, что прежде чем принять решение о строительстве серии корветов инновационного проекта 20386, специалисты оценят эффективность работы по головному кораблю.

В июне 2021 года сообщалось, что новейший корвет проекта 20386 «Меркурий» первым из российских кораблей будет построен полностью по концепции «стелс».

Он должен поражать надводные корабли крылатыми ракетами, вести поиск и уничтожать подводные лодки, обеспечивать защиту кораблей и судов от ударов средств воздушного нападения противника зенитным ракетным комплексом (ЗРК), оказывать артиллерийскую поддержку высадки десанта. Также стало известно, что российские стелс-корветы вооружат роботами-охотниками.

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    Марина Совина
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