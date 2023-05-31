Врач предупредила о психических нарушениях после укуса клеща

Инфекционист Чикина: скрыто текущая болезнь Лайма вызывает сложные хронические осложнения

Болезнь Лайма часто протекает скрыто, без симптомов, и вызывает сложные хронические осложнения: от артрита до психических нарушений. Руководитель направления эпидемиологической безопасности Департамента качества и безопасности медицинской деятельности группы компаний «Медскан» Оксана Чикина в беседе с «Лентой.ру» предупредила об опасности этого заболевания, возникающего после укуса клеща.

Она объяснила, что при укусе клеща с его слюной в рану могут проникать вирусы и бактерии (рикетсии, боррелии). Если клещ поражен каким-либо возбудителем, то у человека может развиться инфекционное заболевание: чаще всего в европейской части России встречается клещевой энцефалит, туляремия, клещевой боррелиоз (болезнь Лайма).

На территории России переносчиками боррелий являются 30-40 процентов клещей рода Ixodes. Бореллии после попадания в организм человека передвигаются в тканях и могут проникать во многие типы клеток. Боррелии вызывают воспалительные процессы в различных внутренних органах человека (артриты суставов, парезы мышц)

Оксана Чикина инфекционист

Заболеваемость боррелиозом имеет сезонный характер и совпадает с активностью клещей в мае — июне. Определить наличие бореллий в организме можно только после исследования крови, пояснила Чикина.

Собеседница «Ленты.ру» подчеркнула, что существует способ избежать заражения от клеща. Для этого необходимо, не снимая клеща самостоятельно, обратиться в травмпункт, где врач удалит клеща, проведет обработку раны и выдаст клеща для его исследования для выявления возбудителей инфекций.

Для профилактики возникновения болезни Лайма врач-инфекционист назначает антибактериальные препараты и наблюдает за пациентом в течение инкубационного периода, длящегося от 24 часов до шести месяцев

Болезнь Лайма опасна тем, что зачастую протекает бессимптомно, отметила инфекционист. Для заболевания характерен замедленный ответ иммунной системы и высокий риск развития аутоиммунных процессов. Заболевание может перейти в хроническую форму и иногда приобретать непрерывно рецидивирующий характер.

около двух недель длится инкубационный период болезни Лайма у большинства пациентов

По ее словам, наиболее частым синдромом болезни Лайма является артрит. Развиваются типичные для хронического воспаления изменения: остеопороз, истончение и утрата хряща, реже — дегенеративные изменения. Нередко встречается поражение кожи в виде доброкачественной лимфоцитомы. Также в позднем периоде возможно развитие хронического атрофического акродерматита и неврологических проявлений — прогрессирующего хронического энцефаломиелита и полиневропатий.

У некоторых пациентов с болезнью Лайма наблюдаются психические нарушения: расстройства памяти, сна, речи. Полиневропатии сопровождаются нарушением чувствительности, дистальными парестезиями, болями. Затяжное и хроническое течение болезни иногда приводит к частичной или полной потере трудоспособности

Оксана Чикина инфекционист

Более 80 процентов больных артритом при болезни Лайма выздоравливают после одного-двух курсов лечения антибиотиками. У остальных 10-20 процентов дальнейшее лечение антибиотиками не приносит результатов. Этим пациентам необходимо противоревматическое лечение. В отдельных случаях, при повреждении суставов, сохраняется ограничение движений в них и развивается остеоартроз, который будет требовать дальнейшей терапии.

Ранее эпидемиолог Николай Дубинин посоветовал во время похода или прогулки искать на себе клещей каждые 15 минут. Так, по его словам, можно предотвратить присасывание паразита.