Специалисты посоветовали россиянам искать на себе клещей каждые 15 минут

Эпидемиолог Дубинин: чтобы вовремя найти клеща, нужно осматривать себя каждые 15 минут

Чтобы вовремя обнаружить клеща, нужно осматривать себя каждые 15-30 минут. Об этом «Ленте.ру» рассказали врач-эпидемиолог Николай Дубинин и директор по лабораторной медицине компании «ЛабКвест» Любовь Станкевич.

Дубинин предупредил, что клещи ведут активную охоту на людей и животных с апреля и до осенних похолоданий. По словам специалиста, иксодовые (энцефалитные) клещи обитают почти повсеместно в средней полосе России. Они предпочитают высокую влажность и растительность, чаще встречаются у лесов, в полях, вдоль лесных и луговых тропинок.

Станкевич добавила, что клещей можно встретить не только в тайге или густых лесах, но и на дачных участках, на турбазах, кладбищах, в лесопарках, на территории санаториев. Попасть в дом они могут не только на одежде. Найти их можно на домашних питомцах, на дачных и полевых цветах, ветках. Оказавшись на человеке, паразит может часами ползать по телу в поисках подходящего места для укуса.

Вопреки распространенному мнению, клещи не прыгают с деревьев, а цепляются к человеку с травы и кустов высотой не больше метра Любовь Станкевич директор по лабораторной медицине

Специалисты уверяют, что, соблюдая простые правила, встречу с клещом можно предотвратить. Отправляясь на прогулку или в поход, лучше надевать светлую одежду: на ней легче заметить клеща. Молнии предпочтительнее пуговиц, а на рукавах должны быть манжеты. Брюки нужно заправить в носки или обувь. Шея также должна быть защищена, понадобится и головной убор.

Длинные волосы лучше собрать в пучок, спрятать под косынкой или кепкой. Клещи часто присасываются на шее и за ушами

Николай Дубинин эпидемиолог

Для защиты от паразитов следует регулярно обрабатывать себя и одежду репеллентом. Станкевич отметила, что влажная погода и пот снижают эффективность подобных средств, поэтому использовать их нужно часто. Также, по словам собеседников «Ленты.ру», необходимо каждые 15-30 минут осматривать себя и товарищей. Только так можно обнаружить клеща до того, как он присосется к телу.

Если человек живет или планирует посетить район, эндемичный по клещевому энцефалиту, ему следует сделать прививку. Списки эндемичных регионов публикует Роспотребнадзор, а о вакцинации нужно позаботиться заранее, чтобы с момента второй прививки прошло не менее двух недель до возможной встречи с клещом Любовь Станкевич директор по лабораторной медицине

Станкевич обратила внимание, что вакцина против клещевого энцефалита не помогает от других инфекций, распространяемых клещами. В их числе боррелиоз или болезнь Лайма, анаплазмоз, эрлихиоз и шестнадцать разновидностей клещевых пятнистых лихорадок.

Клещ может присосаться не только к человеку, но и к домашнему питомцу, напомнила Станкевич. Чтобы защитить кошек или собак, следует применять противоклещевые ошейники и спреи, говорит Станкевич. Крупных собак необходимо обрабатывать спреями непосредственно перед прогулками. Капли на холку не обладают нужной эффективностью и не имеют репеллентного эффекта.

Ранее эксперты рассказали «Ленте.ру» о симптомах, указывающих на укус клеща, и мерах первой помощи, которые нужно принять в случае их появления. По словам инфекциониста Виктории Беспаловой, за своим самочувствием необходимо наблюдать в течение месяца после укуса.