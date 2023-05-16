Названы наиболее привлекательные для клещей участки тела

Эксперт по выживанию Антон Москаев: для клещей наиболее привлекательны подмышки и живот

Эксперт по выживанию Антон Москаев назвал наиболее привлекательные для клещей участки человеческого тела. Его цитирует NEWS.ru.

По его словам, после прогулки в парке или отдыха на природе, дома или в палатке нужно осмотреть себя. «Обязательно за ухом, под коленкой, шею — особенно у детей, в паху, на ягодицах, плечи, в том числе подмышки, внутренние части предплечий, живот. Клещи чаще всего присасываются именно там, но очень долго ищут нужное место, поэтому их можно успеть снять», — заявил эксперт.

Еще с апреля нужно запастись противоклещевыми каплями или таблетками для домашних животных, которые также могут принести в дом клещей. Энцефалитных клещей, уточнил Москаев, можно встретить в поле, высокой траве, в лесу, на дачной лужайке или на пустыре городской застройки, чаще — на тенистых влажных участках.

Ранее Роспотребнадзор назвал необоснованной информацию, что новые виды клещей могут заражать человека чумой. «В статье Persian Journal of Acarology действительно описаны три новых вида гамазовых клещей. По следам публикации вышел комментарий о том, что эти клещи "могут вызвать чуму" и некоторые другие природно-очаговые заболевания. Этот комментарий нельзя назвать обоснованным», — говорится в сообщении пресс-службы.