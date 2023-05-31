Легионер «Спартака» рассказал об испугавшем его московском метро

Легионер «Спартака» Дуарте рассказал, что московское метро испугало его своей глубиной

Парагвайский защитник «Спартака» Алексис Дуарте рассказал о впечатлениях от первой поездки в московском метро. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Легионер вспомнил, что сначала очень испугался. «Был шокирован тем, как глубоко под землю нужно спускаться на эскалаторе. Как такое возможно? Но мне было очень интересно, что это такое. Из любопытства спустился», — поделился спортсмен.

Дуарте выступает за «Спартак» с января 2023 года. В текущем сезоне Российской премьер-лиги он провел семь матчей, в которых не отличился результативными действиями. До этого футболист играл за парагвайский «Серро Портеньо».

Ранее футболист «Ахмата» из Буркина-Фасо Мохамед Конате оценил жизнь в Чечне. «Я бы ничего не стал менять в Грозном. Там все доброжелательные, всегда помогут, шашлык куриный — все как в Африке, как я люблю», — рассказал он, добавив, что в Москве царит другая атмосфера.