Иностранный футболист «Ахмата» оценил жизнь в Грозном

Футболист «Ахмата» Мохамед Конате назвал Грозный одним из лучших городов России

Нападающий сборной Буркина-Фасо и грозненского «Ахмата» Мохамед Конате оценил жизнь в Грозном. Его слова приводит «Рейтинг Букмекеров».

Иностранный футболист назвал Грозный одним из лучших городов России. «Я бы ничего не стал менять в Грозном. Там все доброжелательные, всегда помогут, шашлык куриный — все как в Африке, как я люблю», — заявил он, добавив, что в Москве царит другая атмосфера.

31 марта генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров сообщил, что Конате собирается получить российский паспорт. Он добавил, что легионер уже начал оформлять необходимые документы.

25-летний Конате — лучший бомбардир «Ахмата» сезона-2022/2023. Он забил десять мячей и совершил результативную передачу в 22 матчах. Контракт с грозненской командой нападающий подписал в 2021 году. Ранее он также выступал за российские «Химки», «Тамбов» и «Урал».