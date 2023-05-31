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12:43, 31 мая 2023Бывший СССР

В США заявили о мощном ударе России по хранилищу ракет Storm Shadow на Украине

AT: ВКС России нанесли удар по хранилищу ракет Storm Shadow в Хмельницкой области Украины
СюжетРакетные удары по Украине:
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Vadim Belikov / AP

Воздушно-космические силы (ВКС) России нанесли мощный удар по военному аэродрому Староконстантинов в Хмельницкой области, где базировалась седьмая бригада тактической авиации Военно-воздушных сил Украины. Об этом написал журналист из США Стивен Брайен в статье для издания Asia Times (AT).

В результате атаки, которая произошла 29 мая, были повреждены или уничтожены пять самолетов Су-24. Также серьезно пострадали хранилища крылатых ракет большой дальности Storm Shadow. «Пока неясно, единственное ли это подразделение, оснащенное Storm Shadow, но в любом случае потеря самолетов и ракет — это серьезный удар по Украине», — говорится в материале.

Там же приводится информация, что министр обороны Украины Алексей Резников и его британский коллега Бен Уоллес случайно выдали расположение авиабазы с носителями Storm Shadow. Они якобы опубликовал открытку с изображением бомбардировщика Су-24 и данной ракетой, в правом верхнем углу которой была помещена эмблема седьмой бригады тактической авиации.

Ранее советник командования Воздушных сил украинских войск Юрий Игнат сообщил о повреждении военного аэродрома в Хмельницкой области. Удары по объектам Вооруженных сил Украины подтвердили в администрации Хмельницкого. Власти города заявили, что были атакованы склады топлива и боевых материальных ценностей.

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    Варвара Кошечкина
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