Офицер ВС Украины Игнат сообщил о повреждении военного аэродрома в Хмельницкой области

Cоветник командования Воздушных сил (ВС) украинских войск Юрий Игнат сообщил о повреждении военного аэродрома в Хмельницкой области. Его слова передает РИА Новости.

Ранее удары по объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ) накануне ночью подтвердили в администрации Хмельницкого. Власти города заявили, что были атакованы склады топлива и боевых материальных ценностей.

«Безусловно, противник будет бить по таким объектам, как наши склады боеприпасов, как наши военные аэродромы. (…) Последствия удара [по аэродрому] не буду оглашать. Пожар локализован», — сказал он.

29 мая советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что публиковать свидетельства работы украинской системы противовоздушной обороны (ПВО) и места падения ракет недопустимо. Публикация таких сведений наносит урон безопасности Украины и может расцениваться как преступная халатность, добавил он. Ранее стало известно, что в Киеве могли случайно выдать расположение авиабазы в Хмельницкой области, где находились носители ракет Storm Shadow.