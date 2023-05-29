Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:18, 29 мая 2023Бывший СССР

На Украине сообщили о повреждении военного аэродрома

Офицер ВС Украины Игнат сообщил о повреждении военного аэродрома в Хмельницкой области

Фото: Mihir Melwani / Globallookpress.com

Cоветник командования Воздушных сил (ВС) украинских войск Юрий Игнат сообщил о повреждении военного аэродрома в Хмельницкой области. Его слова передает РИА Новости.

Ранее удары по объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ) накануне ночью подтвердили в администрации Хмельницкого. Власти города заявили, что были атакованы склады топлива и боевых материальных ценностей.

«Безусловно, противник будет бить по таким объектам, как наши склады боеприпасов, как наши военные аэродромы. (…) Последствия удара [по аэродрому] не буду оглашать. Пожар локализован», — сказал он.

29 мая советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что публиковать свидетельства работы украинской системы противовоздушной обороны (ПВО) и места падения ракет недопустимо. Публикация таких сведений наносит урон безопасности Украины и может расцениваться как преступная халатность, добавил он. Ранее стало известно, что в Киеве могли случайно выдать расположение авиабазы в Хмельницкой области, где находились носители ракет Storm Shadow.

Что думаешь? Оцени!
    Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
    Кристина Есикова
    Обсудить
    Последние новости
    На Украине поддержали перенос празднования Дня Победы на 8 мая
    Россия предоставила Германии право выбрать высылаемых из Москвы дипломатов
    Глава украинской разведки пообещал ответ на обстрелы Киева
    Китай отправит «Шэньчжоу-16» к орбитальной станции
    Стало известно об отмене встречи глав МИД Турции и Швеции по НАТО
    Под Петербургом школьницы подрались из-за вейпа и попали на видео
    Полторы тысячи Кайлов приехали в город Кайл на праздник в честь имени Кайл
    В России захотели избавить соотечественников за рубежом от теста по русскому
    Директор Славы подтвердил ее госпитализацию и рассказал о состоянии певицы
    ФСБ накрыла крупную сеть нарколабораторий на Урале
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.