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15:25, 29 мая 2023Бывший СССР

В офисе Зеленского возмутились публикацией кадров работы украинской ПВО

Советник офиса Зеленского Подоляк возмутился публикацией кадров работы украинской ПВО
Михаил Подоляк

Михаил Подоляк. Фото: Sergiy Voloshyn / Reuters

Публиковать свидетельства работы украинской системы противовоздушной обороны (ПВО) и места падения ракет недопустимо, заявил советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк. Об этом сообщает РИА Новости.

«Какими еще словами (...) нужно объяснять каждому чиновнику областной военной администрации, мэрам и инстаграм-блогерам, что нельзя публиковать работу ПВО, фотографии с мест падения ракет, перечень объектов атаки?» — написал Подоляк.

По его мнению, публикация таких сведений наносит урон безопасности Украины и может расцениваться как преступная халатность.

Ранее стало известно, что в Киеве могли случайно выдать расположение авиабазы в Хмельницкой области, где располагались носители ракет Storm Shadow. В результате в ночь на 29 мая по авиабазе был нанесен мощнейший удар, было уничтожено пять летательных аппаратов и военные хранилища.

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    Алевтина Запольская
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