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14:47, 29 мая 2023Бывший СССР

В Киеве случайно выдали расположение авиабазы с носителями ракет Storm Shadow

«РВ»: министр обороны Украины Резников мог навести удар ВКС России на авиабазу ВСУ
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Cpl Mark Bailey RAF ASA / Reuters

В Киеве могли случайно выдать расположение авиабазы в Хмельницкой области, где располагались носители ракет Storm Shadow. Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

Сообщается, что ранее министр обороны Украины Алексей Резников опубликовал открытку, на которой был изображен бомбардировщик Су-24 с крылатой ракетой Storm Shadow. «На открытке также была засвечена эмблема 7-й бригады тактической авиации ВВСУ, базирующаяся в городе Староконстантинов в Хмельницкой области», — говорится в сообщении.

В результате в ночь на 29 мая по авиабазе был нанесен мощнейший удар, сообщает «РВ», было уничтожено пять летательных аппаратов и военные хранилища.

Ранее власти Хмельницкой области подтвердили удары по объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ). Сообщается, что они пришлись на склады топлива и боевых материальных ценностей.

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    Алевтина Запольская
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