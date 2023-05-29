В Киеве случайно выдали расположение авиабазы с носителями ракет Storm Shadow

«РВ»: министр обороны Украины Резников мог навести удар ВКС России на авиабазу ВСУ

В Киеве могли случайно выдать расположение авиабазы в Хмельницкой области, где располагались носители ракет Storm Shadow. Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

Сообщается, что ранее министр обороны Украины Алексей Резников опубликовал открытку, на которой был изображен бомбардировщик Су-24 с крылатой ракетой Storm Shadow. «На открытке также была засвечена эмблема 7-й бригады тактической авиации ВВСУ, базирующаяся в городе Староконстантинов в Хмельницкой области», — говорится в сообщении.

В результате в ночь на 29 мая по авиабазе был нанесен мощнейший удар, сообщает «РВ», было уничтожено пять летательных аппаратов и военные хранилища.

Ранее власти Хмельницкой области подтвердили удары по объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ). Сообщается, что они пришлись на склады топлива и боевых материальных ценностей.