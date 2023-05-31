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10:03, 31 мая 2023Россия

Названы различия в продуктовых предпочтениях россиян из разных регионов

Fix Price заявил о разнице в продуктовых предпочтениях россиян из разных регионов

Фото: Виктор Лисицын / Globallookpress.com

Продуктовые предпочтения россиян отличаются в зависимости от региона проживания. К такому выводу пришли аналитики российского офиса сети магазинов Fix Price, следует из пресс-релиза компании, с которым ознакомилась «Лента.ру». Они изучили, какие товары жители страны чаще приобретали в апреле 2023 года.

Согласно статистике, в северных регионах чаще других покупают кондитерские изделия. Там доля продаж сладостей в общем ассортименте доходила до 20 процентов. В южной части страны покупатели сети больше предпочитают йогурты, соусы, майонез и масло. Лидером среди регионов по потреблению молочной продукции стала республика Тыва.

«Ассортимент сети разнообразный и вместе с тем компактный: 2000 товарных позиций более чем в 20 категориях — от продуктов питания до электроники и одежды. Товарная матрица остается практически неизменной во всех наших магазинах в России, а значит, относительная популярность категорий внутри ассортимента может быть индикатором особенностей потребительских предпочтений в регионах», — рассказала директор по коммуникациям компании Екатерина Гончарова.

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Что касается непродовольственных товаров, то парфюмерия и косметика наиболее популярна на Дальнем Востоке. Там доля продаж в апреле этого года составила более шести процентов от ассортимента сети. Товары для дома пользуются наибольшим спросом на Северном Кавказе — в Дагестане, Северной Осетии и Кабардино-Балкарии. Жители самых восточных регионов — Камчатского края, Сахалина и Приморского края — часто покупают средства личной гигиены. Товары для праздника наиболее популярны в Северной Осетии и Карачаево-Черкессии, а также в республике Марий-Эл.

Предпочтения жителей Москвы и Санкт-Петербурга совпадают практически по всем категориям ассортимента сети. Однако в столице безалкогольных напитков в апреле продали больше на 1,4 процента. В свою очередь, продажи канцелярских товаров в Санкт-Петербурге на один процент выше, чем в Москве.

Ранее стало известно, что россияне стали реже покупать украшения.

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    Варвара Кошечкина
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