На замену старых железнодорожных вагонов в России понадобится триллион рублей

«ВТБ Лизинг»: ж/д операторам придется потратить не менее ₽1 трлн на замену старых вагонов

До 2030 года в России будет списано 237 тысяч старых железнодорожных вагонов — на закупку новых операторам придется потратить не менее триллиона рублей, пишет РБК со ссылкой на результаты исследования «ВТБ Лизинг».

Вагоны, срок службы которых истечет до 2030 года, составляют 18,3 процента от общего числа вагонов на сети РЖД, рассказали изданию в одном из крупных операторов. Самая старая часть парка — полувагоны (под списание попадут 114 тысяч), цистерны (53 тысячи) и платформы (26 тысяч). Вагоны с вышедшим сроком службы в России запрещено использовать с 2016 года.

По «самым консервативным оценкам», на замену списанных вагонов понадобится около 900 миллиардов рублей — для этого средняя цена одной штуки должна удержаться на текущем уровне в 4,5 миллиона рублей без НДС еще в течение 7 лет, рассказали в «ВТБ Лизинге».

Однако, по словам гендиректора «INFOLine-Аналитики» Михаила Бурмистрова, средняя стоимость вагона уже перевалила за эту сумму, а в начале 2024 года достигнет 5 миллионов рублей и продолжит расти. Эксперт считает, что до 2030 года в России спишут не менее 214 тысяч вагонов, поэтому на восстановление парка операторам потребуется не менее 1,2 триллиона рублей (при цене 6 миллионов рублей за вагон).

Бурмистров также уверен, что на деле потребность операторов в новых вагонах будет вдвое больше — около 400 тысяч штук, так как они намерены увеличить перевозку грузов. Это означает, что общие расходы могут достигнуть 2,5 триллиона рублей.

Как отмечает РБК, ситуацию усугубляет и то, что в 2022 году на территории Украины и Финляндии арестовали 16 тысяч российских вагонов. Власти планировали компенсировать операторам убытки в размере 32 миллиардов рублей.