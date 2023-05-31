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18:57, 31 мая 2023Наука и техника

Раскрыты все продукты Apple на WWDC

Инсайдер: на WWDC Apple представит MR-гарнитуру, компьютеры и операционные системы

Изображение: Apple

Компания Apple запланировала представить на июньском мероприятии WWDC 2023 несколько новых гаджетов. Об этом в своем Twitter заявил журналист Марк Гурман.

Обозреватель Bloomberg и авторитетный инсайдер отметил, что американская компания намерена представить на WWDC гарнитуру смешанной реальности (MR) и новые компьютеры. Из раскрытых данных Гурмана следует, что главным релизом презентации окажется новый шлем виртуальной и дополненной реальности.

Также специалист отметил, что Apple анонсирует новые компьютеры Mac. Этими девайсами могут оказаться ноутбуки MacBook Pro и MacBook Air, настольные компьютеры iMac, Mac Pro и Mac Studio. В заключении компания представит новые версии фирменных операционных систем — iOS, iPadOS, macOS, watchOS, tvOS.

Кроме того, Марк Гурман рассказал, что основная часть презентации окажется одной из самых продолжительных за всю историю публичных мероприятий Apple. По оценкам специалиста, она «легко превысит два часа».

Мероприятие WWDC 2023 пройдет с 5 по 9 июня. В середине апреля Марк Гурман заявил, что главным девайсом на презентации окажется гарнитура смешанной реальности.

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    Андрей Ставицкий
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