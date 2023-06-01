Глава МОК назвал ошибку противников допуска россиян к турнирам

Глава МОК заявил, что только популисты могут быть противниками допуска россиян к турнирам

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах назвал ошибку противников допуска российских спортсменов к турнирам. Его слова приводит Inside the Games.

Бах заявил, что у чрезвычайно сложных политических проблем не может быть легкого решения, поэтому только популисты могут делать вид, что у них есть ответы. «Они хотят попытаться убедить, что ничего не получится», — подчеркнул он, добавив, что нужно следовать рекомендациям МОК.

28 марта МОК рекомендовал допустить к соревнованиям в нейтральном статусе белорусов и россиян, не поддержавших спецоперацию на Украине. При этом атлетов, связанных с вооруженными силами или органами безопасности своих стран, рекомендуется отстранить от участия в стартах. После этого ряд федераций разрешили российским и белорусским спортсменам вернуться на соревнования.

При этом российские спортсмены сталкиваются с проблемами при допуске на турниры из-за сложной проверки. В частности, Международная федерация фехтования запретила принимать участие в соревнованиях олимпийским чемпионкам Софье Великой, Яне Егорян, Софии Поздняковой, Ольге Никитиной и еще девяти саблистам.