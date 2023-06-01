Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Аслан Карацев
1:1
3-й сет
live
Фрэнсис Тиафо
Ролан Гаррос (м)
Суко Аояма
Сегодня
19:45 (Мск)
Екатерина Александрова
Ролан Гаррос — парный разряд (ж)
Денвер Наггетс
Завтра
03:30 (Мск)
Майами Хит
НБА - плей-офф|Финал. 1-й матч
Клара Таусон
Завтра
12:00 (Мск)
Элина Аванесян
Ролан Гаррос (ж)
Анна Блинкова
Завтра
14:00 (Мск)
Элина Свитолина
Ролан Гаррос (ж)
18:23, 1 июня 2023Спорт

Глава МОК назвал ошибку противников допуска россиян к турнирам

Глава МОК заявил, что только популисты могут быть противниками допуска россиян к турнирам
Томас Бах

Томас Бах. Фото: Denis Balibouse / Reuters

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах назвал ошибку противников допуска российских спортсменов к турнирам. Его слова приводит Inside the Games.

Бах заявил, что у чрезвычайно сложных политических проблем не может быть легкого решения, поэтому только популисты могут делать вид, что у них есть ответы. «Они хотят попытаться убедить, что ничего не получится», — подчеркнул он, добавив, что нужно следовать рекомендациям МОК.

28 марта МОК рекомендовал допустить к соревнованиям в нейтральном статусе белорусов и россиян, не поддержавших спецоперацию на Украине. При этом атлетов, связанных с вооруженными силами или органами безопасности своих стран, рекомендуется отстранить от участия в стартах. После этого ряд федераций разрешили российским и белорусским спортсменам вернуться на соревнования.

При этом российские спортсмены сталкиваются с проблемами при допуске на турниры из-за сложной проверки. В частности, Международная федерация фехтования запретила принимать участие в соревнованиях олимпийским чемпионкам Софье Великой, Яне Егорян, Софии Поздняковой, Ольге Никитиной и еще девяти саблистам.

Что думаешь? Оцени!
    Анастасия Борисова
    Обсудить
    Последние новости
    На десятках iPhone работников «Лаборатории Касперского» нашли шпионский вирус
    Медведев заявил о необходимости уничтожить сложившийся на Украине режим
    Глава МОК назвал ошибку противников допуска россиян к турнирам
    Россиянин решился на теракт из-за проблем на работе после отказа от вакцинации
    На Украине рассказали о договоре с Западом по поводу «Искандеров»
    В Кишиневе началась встреча Алиева и Пашиняна по мирному договору
    Tesla начала продавать автомобили с разряженной батареей
    Россиянам предложили выиграть встречу с любимым артистом
    Экс-советник Кучмы заявил о диктатуре на Украине
    В Молдавии исключили отказ от Приднестровья в процессе вступления в ЕС
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.