Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Анна Блинкова
Завтра
12:00 (Мск)
Элина Свитолина
Ролан Гаррос (ж)
Клара Таусон
Завтра
12:00 (Мск)
Элина Аванесян
Ролан Гаррос (ж)
Суко Аояма
Сегодня
16:30 (Мск)
Екатерина Александрова
Ролан Гаррос — парный разряд (ж)
Аслан Карацев
Сегодня
15:00 (Мск)
Фрэнсис Тиафо
Ролан Гаррос (м)
Денвер Наггетс
Завтра
03:30 (Мск)
Майами Хит
НБА - плей-офф|Финал. 1-й матч
10:17, 1 июня 2023Спорт

Моуринью прокомментировал проигрыш «Ромы» в финале Лиги Европы

Тренер «Ромы» Моуринью заявил, что игроки отдали все в финале Лиги Европы против «Севильи»

Фото: John Sibley / Reuters

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью оценил проигрыш «Севилье» в финале Лиги Европы. Его слова доступны на сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

«Я выиграл пять финалов, а этот проиграл, но возвращаюсь домой с высоко поднятой головой. Ребята отдали все», — заявил он. Специалист отметил, что финал получился насыщенным и ярким, итальянская команда ощущала давление испанского клуба, в котором, по его мнению, больше талантливых игроков.

«Мы проиграли игру, но не лишились достоинства. Я еду домой с чувством гордости», — подчеркнул Моуринью. Он поздравил «Севилью», а также своих подопечных и добавил, что они должны ехать домой со спокойной душой.

В решающей встрече Лиги Европы «Севилья» оказалась сильнее «Ромы» в послематчевой серии пенальти. В основное время первый мяч на 34-й минуте забил полузащитник римлян Пауло Дибала. На 55-й минуте «Севилья» сравняла счет благодаря автоголу защитника Джанлуки Манчини.

Что думаешь? Оцени!
    Дарья Коршунова
    Обсудить
    Последние новости
    Командир спецназа «Ахмат» заявил о начале подготовки к наступлению
    «Мемориал» оштрафовали на 300 тысяч рублей за дискредитацию армии России
    Изменение климата заставило рыб мигрировать к полюсам
    В ФРГ сочли прием новых членов в НАТО невозможным во время конфликта
    В российских городах началось масштабное благоустройство
    Моуринью прокомментировал проигрыш «Ромы» в финале Лиги Европы
    Швеция заявила о победе России при затягивании вступления Стокгольма в НАТО
    В российской шахте обрушилась порода
    Мэрайя Кэри продала роскошное поместье в убыток
    В результате артиллерийского обстрела ВСУ белгородского села пострадали учителя
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.