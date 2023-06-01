iDrop News: первый iPhone с «монобровью» получит iOS 17

Компания Apple не будет признавать устаревшим свой смартфон 2017 года выпуска. Об этом сообщает издание iDrop News.

Журналисты медиа сослались на инсайдера под ником analyst941, который заявил, что iPhone X и более новые смартфоны Apple будут иметь поддержку iOS 17. Таким образом, новая ОС будет доступна на устройствах, поддерживающих iOS 16. При этом в начале апреля инсайдеры сообщали, что первый iPhone с «монобровью» и сенсором Face ID не получит обновление до iOS 17.

По словам журналистов, analyst941 заявил, что в Apple работал его родственник, который и предоставил информацию — якобы источник непосредственно контактировал с вице-президентом корпорации Крейгом Федериги. Однако в фирме узнали, что сотрудник сливает конфиденциальную информацию, и уволили его.

Специалисты iDrop News отметили, что в сообщении инсайдера присутствует логика. Вышедший в 2017 году iPhone X оказался первым девайсом, который получил процессор Bionic — чип до сих пор остается достаточно производительным, чтобы работать с новой операционной системой. Также авторы предположили, что в Apple работают «сентиментальные» топ-менеджеры, которые пока не хотят признавать первый телефон с экранным вырезом устаревшим.

Ранее обозреватель Bloomberg Марк Гурман заявил, что на WWDC 5 июня Apple представит гарнитуру смешанной реальности (MR) и новые компьютеры. Также руководители компании покажут новые версии ОС.