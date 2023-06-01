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16:18, 1 июня 2023Наука и техника

Первый iPhone с «монобровью» получит iOS 17

iDrop News: первый iPhone с «монобровью» получит iOS 17

Фото: Vinoth Ragunathan / Unsplash

Компания Apple не будет признавать устаревшим свой смартфон 2017 года выпуска. Об этом сообщает издание iDrop News.

Журналисты медиа сослались на инсайдера под ником analyst941, который заявил, что iPhone X и более новые смартфоны Apple будут иметь поддержку iOS 17. Таким образом, новая ОС будет доступна на устройствах, поддерживающих iOS 16. При этом в начале апреля инсайдеры сообщали, что первый iPhone с «монобровью» и сенсором Face ID не получит обновление до iOS 17.

По словам журналистов, analyst941 заявил, что в Apple работал его родственник, который и предоставил информацию — якобы источник непосредственно контактировал с вице-президентом корпорации Крейгом Федериги. Однако в фирме узнали, что сотрудник сливает конфиденциальную информацию, и уволили его.

Специалисты iDrop News отметили, что в сообщении инсайдера присутствует логика. Вышедший в 2017 году iPhone X оказался первым девайсом, который получил процессор Bionic — чип до сих пор остается достаточно производительным, чтобы работать с новой операционной системой. Также авторы предположили, что в Apple работают «сентиментальные» топ-менеджеры, которые пока не хотят признавать первый телефон с экранным вырезом устаревшим.

Ранее обозреватель Bloomberg Марк Гурман заявил, что на WWDC 5 июня Apple представит гарнитуру смешанной реальности (MR) и новые компьютеры. Также руководители компании покажут новые версии ОС.

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    Андрей Ставицкий
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