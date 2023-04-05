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19:52, 5 апреля 2023Наука и техника

Apple признает iPhone X устаревшим

Инсайдер: iPhone X, 8 и 8 Plus не получат обновления iOS 17

Фото: Bagus Hernawan / Usplash

Стало известно, какие смартфоны и планшеты Apple получат обновление до новой версии операционной системы. Об этом сообщает издание MacRumors.

Журналисты сослались на инсайдера, который рассказал, что iOS 17 и iPadOS 17 будут несовместимы со смартфонами и планшетам, выпущенными на базе чипа A11 Bionic или более старого процессора. Таким образом, обновление не получат iPhone X, iPhone 8 и 8 Plus, а также iPad пятого поколения и 12,9-дюймовый iPad Pro первого поколения — Apple признает эти гаджеты устаревшими.

В частности, iOS 17 будет доступна на iPhone Xs и Xs Max, а также на более новых моделях. В случае iPadOS 17 исключение составят лишь планшеты iPad шестого и седьмого поколений с чипом A10 Fusion, а также 10,5-дюймовые и 12,9-дюймовые iPad Pro второго поколения с чипом A10X Fusion.

По словам журналистов, Apple решила не обновлять старые смартфоны и планшеты в том числе потому, что девайсы стали подвержены различным уязвимостям. В случае аппаратов, базирующихся на процессорах от A5 до A11, установщик iOS работает только в формате чтения.

Ранее стало известно, что Apple проведет мероприятие WWDC 2023 с анонсом новых операционных систем с 5 по 9 июня. Ожидается, что на презентации представят iOS 17, iPadOS 17 и другие обновления ОС.

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Андрей Ставицкий
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