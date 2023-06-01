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19:02, 1 июня 2023Спорт

Украинская теннисистка осудила решение страны по турнирам с россиянами

Украинская теннисистка Костюк осудила решение бойкотировать турниры с участием россиян

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Украинская теннисистка Марта Костюк осудила решение Министерства молодежи и спорта страны по участию в турнирах с россиянами. Ее слова приводит ТСН.ua.

Спортсменка заявила, что не согласна с решением ведомства бойкотировать соревнования с россиянами, несмотря на то, что она борется против их участия. Она добавила, что украинцев поддерживают поляки, англичане, австралийцы и чехи.

Ранее Костюк осталась недовольна свистом в свой адрес со стороны болельщиков «Ролан Гарроса» за отказ пожать руку белоруске Арине Соболенко.

14 апреля Минспорта Украины запретило украинским атлетам участвовать в соревнованиях с россиянами и белорусами. В ответ на это Международный олимпийский комитет (МОК) заявил, что украинское правительство не вправе решать, какие спортсмены могут участвовать в международных соревнованиях.

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    Анастасия Борисова
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