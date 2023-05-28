Украинская теннисистка оценила свист в свой адрес за отказ пожать руку белоруске

Украинская теннисистка Костюк не ожидала свиста за отказ пожать руку Соболенко

Украинская теннисистка Марта Костюк оценила свист в свой адрес со стороны болельщиков «Ролан Гарроса» за отказ пожать руку белоруске Арине Соболенко. Ее слова приводит Daily Express.

«Я бы хотела увидеть, как люди отреагируют на это через 10 лет. Думаю, у них будут не очень приятные ощущения. Чувствую себя нормально», — заявила спортсменка. Она подчеркнула, что не ожидала подобной реакции, и посчитала, что людям должно быть стыдно за свое поведение.

Ранее 28 мая Соболенко одержала победу над Костюк в первом круге турнира со счетом 6:3, 6:2. После игры украинка отказалась пожать руку соперницы, за что болельщики освистали ее. Соболенко заявила, что может представить реакцию с украинской стороны, поэтому не считает поступок неуважением к ней.

«Ролан Гаррос» проходит в Париже с 28 мая по 10 июня. Российские и белорусские спортсмены допущены к участию в турнире в нейтральном статусе.