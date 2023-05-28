Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Спартак М
0:0
Завершен
Пари Нижний Новгород
МИР Российская Премьер-лига|29-й тур
США
2:2
2-й период
live
Латвия
ЧМ-2023|За 3-е место
Динамо М
0:0
1-й тайм
live
Локомотив М
МИР Российская Премьер-лига|29-й тур
Факел
0:0
1-й тайм
live
Крылья Советов
МИР Российская Премьер-лига|29-й тур
Ростов
Сегодня
19:00 (Мск)
Ахмат
МИР Российская Премьер-лига|29-й тур
Канада
Сегодня
20:20 (Мск)
Германия
ЧМ-2023|Финал
15:54, 28 мая 2023Спорт

Белорусская теннисистка оценила отказ украинки пожать ей руку после матча

Соболенко заявила, что Костюк не заслужила свиста трибун после матча на «Ролан Гаррос»

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Белорусская теннисистка Арина Соболенко оценила отказ украинки Марты Костюк пожать ей руку после матча «Ролан Гаррос». Слова спортсменки приводит Tennis Majors.

«Я понимаю, почему они не пожимают нам руки. Я могу представить реакцию с украинской стороны, если они будут пожимать нам руки. Так что я это понимаю. И понимаю, что это не относится ко мне лично», — заявила Соболенко. Она добавила, что не считает отказ от рукопожатия неуважением к сопернику.

28 мая Соболенко победила Костюк в первом круге турнира со счетом 6:3, 6:2. После игры украинка отказалась пожать руку соперницы, за что болельщики освистали ее. Белоруска сначала посчитала, что трибуны отреагировали так на ее победу и совершила ироничный поклон в сторону фанатов. Позднее она поблагодарила их за поддержку.

«Ролан Гаррос» проходит в Париже с 28 мая по 10 июня. Российские спортсмены допущены к участию в турнире в нейтральном статусе.

Что думаешь? Оцени!
    Андрей Стрельцов
    Обсудить
    Последние новости
    Раненная под Белгородом рассказала о поляках и американцах среди диверсантов
    Модель показала внешность времен наркозависимости и анорексии
    Посольство ФРГ заявило об ответных мерах на ограничения
    «Спартак» сыграл вничью с «Нижним Новгородом» в матче РПЛ
    Стало известно о международных переговорах Путина на следующей неделе
    В Минэнерго заявили о продолжающем закупать российские нефть и газ Западе
    Доктор Мясников предупредил о смертельной опасности употребления сладкого
    Белорусская теннисистка оценила отказ украинки пожать ей руку после матча
    В Минобороны ответили на сообщения о неизвестном БПЛА под Петербургом
    В Госдуме поговоркой ответили на заявление сенатора из США о смерти русских
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.