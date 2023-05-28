Белорусская теннисистка оценила отказ украинки пожать ей руку после матча

Соболенко заявила, что Костюк не заслужила свиста трибун после матча на «Ролан Гаррос»

Белорусская теннисистка Арина Соболенко оценила отказ украинки Марты Костюк пожать ей руку после матча «Ролан Гаррос». Слова спортсменки приводит Tennis Majors.

«Я понимаю, почему они не пожимают нам руки. Я могу представить реакцию с украинской стороны, если они будут пожимать нам руки. Так что я это понимаю. И понимаю, что это не относится ко мне лично», — заявила Соболенко. Она добавила, что не считает отказ от рукопожатия неуважением к сопернику.

28 мая Соболенко победила Костюк в первом круге турнира со счетом 6:3, 6:2. После игры украинка отказалась пожать руку соперницы, за что болельщики освистали ее. Белоруска сначала посчитала, что трибуны отреагировали так на ее победу и совершила ироничный поклон в сторону фанатов. Позднее она поблагодарила их за поддержку.

«Ролан Гаррос» проходит в Париже с 28 мая по 10 июня. Российские спортсмены допущены к участию в турнире в нейтральном статусе.