С окрещенного каннибалом голливудского актера сняли обвинения в изнасиловании

С окрещенного каннибалом голливудского актера Арми Хаммера сняли обвинения в изнасиловании

С голливудского актера Арми Хаммера, окрещенного каннибалом, были сняты все обвинения в сексуальном насилии. Об этом он сообщил в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Актер выразил благодарность окружному прокурору за «тщательное расследование». «Я с нетерпением жду начала долгого и трудного процесса восстановления моей репутации, теперь мое имя очищено», — заключил он.

О том, что актер находится под следствием по обвинению в сексуальном насилии стало известно в апреле.

В январе 2021 года в соцсетях появились скриншоты переписок Хаммера с любовницами, в которых актер называл себя стопроцентным каннибалом и признавался в желании съесть свою партнершу, выпить ее кровь и подержать в руках ее бьющееся сердце.

Позднее несколько бывших возлюбленных обвинили артиста в манипуляциях и неадекватном поведении. Модель Пейдж Лоренце рассказала, что однажды он вырезал ножом букву «А» на ее лобке, а затем начал облизывать рану. Кроме того, Хаммер просил ее удалить ребра, чтобы он смог их съесть. В марте артиста также обвинили в изнасиловании. Его предполагаемая жертва утверждала, что это произошло 24 апреля 2017 года в Лос-Анджелесе.