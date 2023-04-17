CNN: актер Арми Хаммер попал под следствие после обвинений в изнасиловании

Американский актер Арми Хаммер находится под следствием по обвинению в сексуальном насилии. Об этом сообщает CNN.

Сообщается, что окружная прокуратура Лос-Анджелеса, США, рассматривает обвинения в сексуальных домогательствах, которые были выдвинуты против артиста. Представитель ведомства подтвердила эту информацию. «В настоящее время этот вопрос находится на рассмотрении», — заявила директор по связям с общественностью окружной прокуратуры Тиффини Блэкнелл.

Несмотря на то что личность заявителя или заявителей не уточняется, известно, что Хаммер находится под следствием по делу о сексуальном насилии с февраля 2021 года, после того, как против него были выдвинуты обвинения в 2017 году.

Актеру не было предъявлено обвинение по этому делу, и он отрицал какие-либо правонарушения, заявляя, что это «возмутительно» и что его взаимодействие с женщиной и другими партнерами было «полностью согласованным и оговоренным заранее».

В январе 2021 года в соцсетях появились скриншоты переписок Хаммера с любовницами, в которых актер называл себя стопроцентным каннибалом и признавался в желании съесть свою партнершу, выпить ее кровь и подержать в руках ее бьющееся сердце. Позднее еще несколько бывших возлюбленных обвинили артиста в манипуляциях и неадекватном поведении. Модель Пейдж Лоренце рассказала, что однажды он вырезал ножом букву «А» на ее лобке, а затем начал облизывать рану. Кроме того, Хаммер просил ее удалить ребра, чтобы он смог их съесть.

Спустя два месяца после упомянутых событий артиста также обвинили в изнасиловании. Его предполагаемая жертва утверждала, что это произошло 24 апреля 2017 года в Лос-Анджелесе.