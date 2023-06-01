Появилось фото обломков сбитого под Калугой беспилотника

Shot опубликовал фото одного из обломков сбитого под Калугой беспилотника

В сети появилось фото одного из обломков сбитого в Калужской области беспилотного летательного аппарата. Его публикует Telegram-канал Shot.

На фотографии виден кусок железа, лежащий на траве.

Неопознанный объект упал под Калугой в четверг, 1 июня. По информации правительства российского региона, впоследствии произошел взрыв, никто из жителей не пострадал. Предварительно, в регионе упал беспилотник, но информацию об этом власти пока официально не подтвердили.

Обломки неизвестного объекта разбросало в радиусе 100 метров от места крушения, также образовалась воронка 3 на 4 метра. Губернатор Калужской области Владислав Шапша заявил, что после детонации объекта произошло возгорание травы. По словам очевидцев, при поражении объекта произошло два взрыва.