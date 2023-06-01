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11:24, 1 июня 2023Россия

Глава Калужской области прокомментировал падение неопознанного объекта

Глава Калужской области прокомментировал падение неопознанного объекта
Губернатор Калужской области Владислав Шапша

Губернатор Калужской области Владислав Шапша. Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Губернатор Калужской области Владислав Шапша прокомментировал падение неопознанного объекта на территории региона. Об этом он написал в Telegram.

О падении неопознанного объекта вблизи поселка Товарково стало известно ранее 1 июня.

Губернатор подтвердил, что после падения объекта произошел взрыв. По словам главы региона, в результате происшествия никто не пострадал. Жилые дома также не были повреждены, подчеркнул он. «Подразделения МЧС работают на месте», — добавил Шашпа.

Упавшим объектом оказался беспилотный летательный аппарат. На месте его падения образовалась воронка 3 на 4 метра. По словам очевидцев, дрон был сбит.

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    Алан Босиков
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