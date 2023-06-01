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20:40, 1 июня 2023Мир

Финляндия получила предложения России по ситуации с заморозкой счетов посольств

Глава МИД Хаависто: Финляндия получила предложения России по ситуации с счетами посольств
Пекка Хаависто

Пекка Хаависто. Фото: Emmi Korhonen / imago-images.de / Globallookpress.com

Финляндия получила предложения России по ситуации с заморозкой счетов посольств. Об этом в четверг, 1 июня, сообщил министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто, передает YLE.

«У России были свои банковские проблемы в Хельсинки, мы знали об этом и пытались помочь российским представительствам. Банки не могут расторгнуть дипломатические отношения, посольствам нужен доступ к банкам», — отметил он.

Глава МИД Финляндии добавил, что замораживание финских счетов было «взаимностью» со стороны России из-за их проблем. Он также рассказал, что в ответной ноте Россия предлагала решение сложившегося вопроса. По словам Хаависто, в настоящее время выясняется, подходит ли предложенное Москвой решение Хельсинки.

В мае МИД Финляндии уведомил о заморозке средств своих представительств в России. В ведомстве подчеркнули, что ситуация серьезная и вопрос расследуется.

Комментируя эту ситуацию, заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа напомнил, что в данном случае речь идет об ответной мере на аналогичные действия со стороны Хельсинки.

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    Варвара Кошечкина
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