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12:39, 1 июня 2023Спорт

Глава ОКР оценил шансы россиян выступить на Олимпийских играх

Глава ОКР Поздняков выразил уверенность в том, что россияне смогут выступать на Олимпиадах

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков оценил шансы россиян принять участие в предстоящих Олимпийских играх. Его слова приводит ТАСС.

Поздняков выразил уверенность в том, что россияне смогут выступать на Играх. «Я абсолютно уверен, что тучи рассеются и справедливость восторжествует. Что все наши спортсмены вернутся на арены, в том числе на олимпийские арены. Российский спорт будет существовать и будет добиваться побед», — заявил он.

28 марта Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал допустить к соревнованиям в нейтральном статусе белорусов и россиян, не поддержавших спецоперацию на Украине. При этом атлетов, связанных с вооруженными силами или органами безопасности своих стран, рекомендуется отстранить от участия в стартах.

В конце февраля 2022 года большинство спортивных организаций отстранили сборные России и Белоруссии по рекомендации МОК. Решение об участии представителей этих стран в Играх-2024 в Париже на данный момент не принято.

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