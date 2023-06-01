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15:01, 1 июня 2023Силовые структуры

Суд над участниками украинской группировки «Медведи SS» перенесли на 21 июня

Суд над девятью участниками украинской группировки «Медведи SS» перенесли на 21 июня

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

В Ростове-на-Дону Южный окружной военный суд перенес на 21 июня рассмотрение дела в отношении членов украинской группировки «Медведи SS». Об этом «Ленте.ру» сообщили в суде.

Командиру группировки Александру Кравцову и восьми участникам вменяют статьи 278 («Насильственный захват власти»), 208 («Участие в незаконном вооруженном формировании») и 205.3 («Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности») Уголовного кодекса (УК) РФ.

Фигурантам изменили статьи УК Донецкой народной республики (ДНР) на статьи УК РФ.

Ранее пленный командир украинского нацбата «Медведи SS» Александр Кравцов заявил, что Россия как противник не по зубам Украине.

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    Елизавета Новикова
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