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Россию назвали противником не по зубам Украине

Командир «Медведей SS» Кравцов назвал РФ противником не по зубам Украине с учетом поставок

Кадр: Telegram-канал «РИА Новости»

Пленный командир украинского нацбата «Медведи SS» Александр Кравцов заявил, что Россия как противник не по зубам Украине. Его слова приводит РИА Новости.

Кравцов назвал Россию непосильным для Украины соперником даже с учетом финансовой поддержки и поставок оружия Запада. «Уже давно должно было все закончиться диалогом, оно должно было изначально все начинаться с диалога, противник нам не по зубам», — подчеркнул он.

Командир добавил, что «все понимают», что в обмен на получаемые вооружение и финансы Киев позволяет Западу фактически командовать действиями Вооруженных сил Украины (ВСУ). Спецоперацию России он назвал «заранее проигрышной войной»

«Америка как была с Британией за океаном, так и останутся, а Россия как была... У меня родственники на территории Российской Федерации, среди жителей Российской Федерации много родственников у нас, то есть это для населения... Если это не заканчивать, то это нехорошо, это будет точка невозврата», — заключил Кравцов.

Ранее Кравцов пожаловался на отсутствие помощи от Киева. Он также обвинил Киев в необходимости сдать завод «Азовсталь».

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Марина Совина
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