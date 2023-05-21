Российский военный суд рассмотрит дело 33 участников «Азова» и «Медведей SS»

В Ростове-на-Дону осудят 24 участника бригады «Азов» и 9 членов группировки «Медведи SS»

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону рассмотрит два первых уголовных дела участников бригады «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) и группировки «Медведи SS». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Всего будут судить 33 человека. Первое дело связано с 24 участниками «Азова», а второе — с 9 членами «Медведей SS». Отмечается, что фигурантам изменили статьи УК ДНР на статьи УК РФ.

Так, командир и участники группировки «Медведи SS» обвинялись по части 3 статьи 25, статьи 323 («Действия, направленные на насильственный захват власти»), части 2 статьи 327 («Участие в незаконном вооруженном формировании») и статье об обучении в целях совершения вышеперечисленных преступлений УК ДНР. Теперь им вменяется статья 278 («Насильственный захват власти»), часть 2 статьи 208 («Участие в незаконном вооруженном формировании») и статья 205.3 («Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности») УК РФ. Также изменились и статьи бригады «Азов».

Ранее стало известно, что российские артиллеристы нанесли удар по пункту временной дислокации украинской бригады «Азов» в Донецкой народной республике. Огневые налеты были нанесены в Белогоровке и Часовом Яре. Уничтожен склад с боеприпасами противника, семь единиц военной автомобильной техники, две огневые позиции артиллерии украинских войск и один 120-миллиметровый миномет.