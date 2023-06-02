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12:06, 2 июня 2023Наука и техника

ЦНИИточмаш выполнил контракт по изготовлению бронебойных патронов

ЦНИИточмаш выполнил контракт по изготовлению партии пистолетных бронебойных патронов 7Н29

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИточмаш), входящий в концерн «Калашников», выполнил контракт по изготовлению самой большой за последние годы партии пистолетных бронебойных патронов. Об этом сообщила пресс-служба концерна.

«Изготовленные боеприпасы — 9х21 миллиметр патроны с пулей со стальным сердечником (индекс 7Н29) — обладают повышенной пробивной способностью и предназначены для поражения живой силы противника, в том числе в средствах индивидуальной зашиты», — сказано в сообщении.

Отмечается, что пуля патрона состоит из стального термоупрочненного сердечника, свинцовой рубашки и биметаллической оболочки, из которой выступает носовая часть сердечника. Это позволяет снизить потери энергии сердечника на разрушение оболочки пули. Благодаря этому пуля обладает высоким пробивным действием.

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Боеприпас, который разработали специалисты ЦНИИточмаш во второй половине 1990-х годов, предназначен для всей линейки оружия под патрон калибра 9 на 21 миллиметр.

В мае главный конструктор «Калашникова» Сергей Уржумцев сообщил, что концерн уже передал пистолет-пулемет ППК-20 Воздушно-космическим силам России для комплектации носимого аварийного запаса.

В том же месяце глава предприятия Lobaev Arms Владислав Лобаев заявил, что в России импортозаместили снайперский патрон 10,3 на 77 миллиметров Cheytac.

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