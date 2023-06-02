Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Аслан Карацев
1:3
Завершен
Фрэнсис Тиафо
Ролан Гаррос (м)
Суко Аояма
2:0
Завершен
Екатерина Александрова
Ролан Гаррос — парный разряд (ж)
Денвер Наггетс
104:93
Завершен
Майами Хит
НБА - плей-офф|Финал. 1-й матч
Клара Таусон
Сегодня
15:00 (Мск)
Элина Аванесян
Ролан Гаррос (ж)
Анна Блинкова
Сегодня
14:00 (Мск)
Элина Свитолина
Ролан Гаррос (ж)
07:41, 2 июня 2023Спорт

Российский гроссмейстер отказался играть на Кубке мира без флага и гимна

Российский гроссмейстер Карякин выступил против участия в Кубке мира без флага и гимна

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Российский гроссмейстер Сергей Карякин отказался играть на Кубке мира без флага и гимна своей страны, несмотря на приглашение Международной шахматной федерации (FIDE). Об этом он заявил в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале.

Шахматист отметил, что Кубок мира — его любимый турнир, на котором он неоднократно выступал. Однако в предстоящем турнире, по словам Карякина, он не сможет «представлять свою страну, играть под своим флагом и в случае успешного выступления услышать гимн России».

«Соответственно я категорически против этого, моя позиция не меняется, я ее много раз высказывал», — высказался гроссмейстер.

В следующей записи Карякин попросил своих поклонников проголосовать, выступать ли ему на предстоящем турнире в нейтральном статусе.

21 сентября в FIDE сообщили, что Карякин допущен до международных турниров после шестимесячной дисквалификации. На данный момент все российские шахматисты выступают без национальной символики. «Для меня это принципиальный вопрос. Рад, что ни разу не выступал в нейтральном статусе, и не стремлюсь к этому», — заявил тогда гроссмейстер.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости
    Байден упал на церемонии и ударился головой при выходе из вертолета. Что происходит с американским лидером?
    Российская юмористка рассказала об опыте знакомства с мужчинами в Tinder
    Губернатор рассказал о ночных обстрелах Шебекино
    В Минздраве объяснили рост заболеваемости сифилисом в России
    Иностранный футболист рассказал о реакции соотечественников на переезд в Россию
    В России с начала СВО упал спрос на аэрофотосъемку
    Опубликован трейлер второго сезона продолжения «Секса в большом городе»
    Российский гроссмейстер отказался играть на Кубке мира без флага и гимна
    Оливер Стоун заявил о желании услышать мнение Путина по Сноудену
    Телеведущая едва не оголилась в прямом эфире
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.