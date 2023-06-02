Российский гроссмейстер отказался играть на Кубке мира без флага и гимна

Российский гроссмейстер Карякин выступил против участия в Кубке мира без флага и гимна

Российский гроссмейстер Сергей Карякин отказался играть на Кубке мира без флага и гимна своей страны, несмотря на приглашение Международной шахматной федерации (FIDE). Об этом он заявил в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале.

Шахматист отметил, что Кубок мира — его любимый турнир, на котором он неоднократно выступал. Однако в предстоящем турнире, по словам Карякина, он не сможет «представлять свою страну, играть под своим флагом и в случае успешного выступления услышать гимн России».

«Соответственно я категорически против этого, моя позиция не меняется, я ее много раз высказывал», — высказался гроссмейстер.

В следующей записи Карякин попросил своих поклонников проголосовать, выступать ли ему на предстоящем турнире в нейтральном статусе.

21 сентября в FIDE сообщили, что Карякин допущен до международных турниров после шестимесячной дисквалификации. На данный момент все российские шахматисты выступают без национальной символики. «Для меня это принципиальный вопрос. Рад, что ни разу не выступал в нейтральном статусе, и не стремлюсь к этому», — заявил тогда гроссмейстер.