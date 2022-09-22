Карякин отказался от допуска до международных турниров в нейтральном статусе

Шахматист Сергей Карякин отказался выступать на международных турнирах под флагом ФИДЕ

Российский гроссмейстер Сергей Карякин отказался участвовать в соревнованиях под флагом Международной федерации шахмат (ФИДЕ). Его слова приводит ТАСС.

21 сентября в ФИДЕ сообщили, что Карякин допущен до международных турниров после шестимесячной дисквалификации. На данный момент все российские шахматисты выступают без национальной символики. «Для меня это принципиальный вопрос. Рад, что ни разу не выступал в нейтральном статусе, и не стремлюсь к этому», — заявил гроссмейстер.

Карякин добавил, что точно не поедет на турниры в страны, представители которых критически высказывались о России. «Я не отрицаю, что хотел сыграть на чемпионате мира по быстрым шахматам и блицу в конце этого года или на Кубке мира в следующем году. Но посмотрим, где они будут проводиться», — сказал шахматист.

21 марта комиссия по этике и дисциплине ФИДЕ дисквалифицировала Карякина на шесть месяцев. Решение было принято после публичных выступлений гроссмейстера в поддержу спецоперации ВС РФ на территории Украины.