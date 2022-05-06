ФИДЕ отклонила апелляцию Карякина на дисквалификацию

Международная шахматная федерация отклонила апелляцию Сергея Карякина на дисквалификацию

Комиссия по этике и дисциплине Международной шахматной федерации (ФИДЕ) отклонила апелляцию российского гроссмейстера Сергея Карякина на его дисквалификацию. Об этом сообщается на сайте федерации.

Отмечается, что решение может быть обжаловано в Спортивном арбитражном суде (CAS) в течение 21 дня. «Решение остается в силе на время подачи апелляции, если CAS не примет иного решения. Спортсмен уже проинформирован об этом решении», — говорится в заявлении.

Карякин заявил ТАСС, что подаст новую апелляцию в CAS. «К сожалению, и там нет никаких гарантий, и шансы не очень большие», — отметил спортсмен.

Ранее в ФИДЕ назвали условия, при которых Карякину могут предъявить новые обвинения. В федерации подчеркнули, что временную дисквалификацию шахматиста продлить невозможно. «Но ему могут предъявить новые обвинения, если он продолжит нарушать кодекс этики», — предостерегли в ФИДЕ.

21 марта комиссия по этике ФИДЕ дисквалифицировала Карякина на шесть месяцев. Россиянина лишили возможности выступить на турнире претендентов, который должен пройти с 16 июня по 7 июля 2022 года. Решение было принято после публичных выступлений гроссмейстера в поддержу спецоперации ВС РФ на территории Украины.