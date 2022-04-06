FIDE предостерегла Карякина

В FIDE назвали условия, при которых Сергею Карякину могут предъявить новые обвинения

В Международной шахматной федерации (FIDE) назвали условия, при которых россиянину Сергею Карякину могут предъявить новые обвинения. Об этом сообщает РИА Новости.

В FIDE заявили, что временную дисквалификацию шахматиста продлить невозможно. «Но ему могут предъявить новые обвинения, если он продолжит нарушать кодекс этики», — предостерегли в федерации.

5 апреля норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен высказался об отстранении Карякина. «Правильно ли исключать людей за мнение, которое отличается от нашего? Я не уверен», — заявил он и добавил, что сомневается в возможности возвращения россиянина на международные турниры.

21 марта комиссия по этике FIDE дисквалифицировала Карякина на шесть месяцев. Россиянина лишили возможности выступить на турнире претендентов, который должен пройти с 16 июня по 7 июля 2022 года. Решение было принято после публичных выступлений гроссмейстера в поддержу спецоперации ВС РФ на территории Украины.