Карлсен усомнился в правильности отстранения Карякина

Норвежец Карлсен заявил, что не уверен в правильности отстранения Карякина от турниров

Норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен высказался об отстранении российского шахматиста Сергея Карякина от турниров под эгидой Международной федерации шахмат (FIDE). Его слова передает VG.

«Правильно ли исключать людей за мнение, которое отличается от нашего? Я не уверен. Возможно, это окупится позднее, но при этом создается прецедент», — заявил Карлсен. Он добавил, что сомневается в возвращении Карякина на международные турниры.

21 марта комиссия по этике FIDE дисквалифицировала Карякина на шесть месяцев. Таким образом россиянина лишили возможности выступить на турнире претендентов, который должен пройти с 16 июня по 7 июля 2022 года. Решение было принято после публичных выступлений гроссмейстера в поддержу спецоперации ВС РФ на территории Украины.

В 2016 году Карлсен и Карякин провели поединок за титул чемпиона мира по шахматам. Матч закончился победой норвежца на тай-брейке. Карлсен удерживает титул чемпиона мира по классическим шахматам с 2013 года.