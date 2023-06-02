Российские дилеры обвинили хакеров в задержке выдачи оплаченных автомобилей

Autonews: российские дилеры стали задерживать выдачу авто из-за оформления электронных ПТС

Клиенты крупных российских автодилеров пожаловались на серьезные задержки выдачи заказанных и предоплаченных машин. Продавцы объясняют это сложностями в оформлении электронных паспортов транспортных средств (ЭПТС) из-за хакерской атаки. Об этом со ссылкой на источники сообщает Autonews.ru.

Первыми с задержками столкнулись водители Санкт-Петербурга, заказавшие машины китайских марок Changan, Chery, Exeed и Omoda и Haval. Впоследствии в ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) подтвердили, что из-за отсутствия действующего ЭПТС проблема затронула дилерские центры по всей стране.

В представительстве Changan объяснили задержки сбоем на таможне, вызванном хакерской атакой, о которой Федеральная таможенная служба (ФТС) сообщала в начале апреля. Представители крупных автодилерских холдингов Санкт-Петербурга добавили, что проблема затронула все ввозимые иномарки.

ЭПТС присваивается каждому ввезенному в Россию автомобилю, как только в систему поступают сведения о таможенном оформлении и уплате утилизационного сбора, объяснил управляющий директор АС «Система электронных паспортов» Борис Ионов. Если сведения поступают с задержкой, электронный паспорт до этого момента помечается как недействующий.

Ранее газета The New York Times сообщила о новом способе ввоза дорогих автомобилей и запчастей к ним в Россию. По информации издания, россияне приобретают в Дубае по несколько машин для дальнейшей перепродажи на родину. В результате комплектующие зачастую стали появляться на рынке дешевле, чем до санкций, когда их привозили официальные дилеры с большой наценкой.