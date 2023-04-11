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14:59, 11 апреля 2023Экономика

Российская таможня после атаки хакеров перешла на бумагу

ФТС сообщила о временном переходе на операции с бумажными носителями после атаки хакеров

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Спустя сутки после начала хакерской атаки специалисты Федеральной таможенной службы (ФТС) России не могут полностью восстановить работу Единой информационной системы таможенных органов (ЕИС ТО), сбои по-прежнему наблюдаются. Об этом со ссылкой на заявление представителя ведомства сообщают «Ведомости».

По его словам, в настоящее время в пунктах пропуска на границе инспекторы временно перешли на операции с использованием бумажных носителей. Проблемы касаются только перевозки грузов, пересекать границу физлицам ситуация не мешает.

В ФТС попросили в случае проблем в пунктах пропуска обращаться на горячие линии региональных таможенных управлений. Возможные сроки восстановления системы собеседник издания не назвал, однако подчеркнул, что проблема решается.

В конце марта французский телеканал BFMTV сообщал, что сайт парламента Франции временно перестал работать из-за атаки пророссийских хакеров. До этого, в середине февраля, хакеры из пророссийской группировки Killnet признались во взломе IT-системы одной из крупнейших авиакомпаний Европы Lufthansa, что привело к масштабному сбою и многочисленным задержкам рейсов.

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Платон Щукин
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