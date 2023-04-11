Российская таможня после атаки хакеров перешла на бумагу

ФТС сообщила о временном переходе на операции с бумажными носителями после атаки хакеров

Спустя сутки после начала хакерской атаки специалисты Федеральной таможенной службы (ФТС) России не могут полностью восстановить работу Единой информационной системы таможенных органов (ЕИС ТО), сбои по-прежнему наблюдаются. Об этом со ссылкой на заявление представителя ведомства сообщают «Ведомости».

По его словам, в настоящее время в пунктах пропуска на границе инспекторы временно перешли на операции с использованием бумажных носителей. Проблемы касаются только перевозки грузов, пересекать границу физлицам ситуация не мешает.

В ФТС попросили в случае проблем в пунктах пропуска обращаться на горячие линии региональных таможенных управлений. Возможные сроки восстановления системы собеседник издания не назвал, однако подчеркнул, что проблема решается.

В конце марта французский телеканал BFMTV сообщал, что сайт парламента Франции временно перестал работать из-за атаки пророссийских хакеров. До этого, в середине февраля, хакеры из пророссийской группировки Killnet признались во взломе IT-системы одной из крупнейших авиакомпаний Европы Lufthansa, что привело к масштабному сбою и многочисленным задержкам рейсов.