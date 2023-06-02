Принц Гарри перестанет критиковать королевских родственников

The Sun: принц Гарри и Меган Маркл прекратят выпускать наполненные нытьем воспоминания

Младший сын короля Карла III, герцог Сассекский принц Гарри перестанет критиковать родственников. Об этом сообщает The Sun со ссылкой на собственные источники.

Специалист издания по королевской семье Мэтт Уилкинсон утверждает в своем материале, что принц Гарри и его супруга Меган Маркл прекратят снимать фильмы о британских родных для стримингового сервиса Netflix и выпускать «наполненные нытьем» воспоминания. По словам Уилкинсона, один из инсайдеров The Sun заявил: «Этот период их жизни закончился — им просто нечего больше сказать».

Обозреватель также отметил, что в последнее время герцог и герцогиня Сассекские часто бывают на публике порознь. Источники, в частности, сообщают, что принц Гарри сосредоточился на организации Invictus Games — международного соревнования ветеранов, создателем и попечителем которого является. Очередные игры должны пройти в Германии осенью. При этом Меган Маркл якобы постоянно посещает светские мероприятия в Лос-Анджелесе, стараясь завести новые знакомства в среде знаменитостей.

«Они похожи на второсортных звезд реалити-шоу, пытающихся схватиться за что угодно. Я был на вечеринке, и мне показывали сообщения от этой женщины, которая умоляла людей "просто потусоваться" с ней. Она хочет приткнуться хоть куда-то», — процитировал Уилкинсон американского телеведущего Тима Диллона.

Эксперт The Sun также отметил, что еще в 2022 году один из источников издания утверждал, что 2023-й должен стать «годом примирения» герцога и герцогини Сассекских с родственниками в Великобритании.

В 2020 году принц Гарри и Меган Маркл перестали исполнять обязанности членов британской королевской семьи. Чтобы получить право переехать в США, работать и заниматься предпринимательской деятельностью, им пришлось отказаться от обращения «Ваше Королевское Высочество», государственного финансирования и торговой марки Sussex Royal.

10 января 2023 года вышли мемуары принца Гарри. 416-страничная книга, которую внук Елизаветы II написал в соавторстве с лауреатом Пулитцеровской премии Джоном Мерингером, получила название Spare («Запасной»). Перед выходом книги Гарри дал несколько разоблачительных интервью, в которых рассказал об отношениях с королевской семьей.

Ранее инсайдеры издания Daily Mirror сообщали, что принц Гарри и Меган Маркл, возможно, подпишут контракт на съемки полнометражного игрового фильма о своей жизни во дворце. Пара якобы вела переговоры об этом с Netflix.