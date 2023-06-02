Оливер Стоун раскритиковал планы ЕС наложить санкции на российский атом

Режиссер Оливер Стоун назвал глупой ошибкой планы ЕС наложить санкции на российский атом

Американский режиссер Оливер Стоун назвал глупой ошибкой планы стран Евросоюза наложить санкции на российскую атомную энергетику. В ходе пресс-конференции, которая посвящена обсуждению его документального фильма в поддержку ядерной энергетики, звезда Голливуда отметил, что «русские проделали колоссально важную работу для мира», передает РИА Новости.

Ранее польские власти требовали ввести ограничения против российской атомной энергетики. Однако в мае высокопоставленный европейский источник заявил, что в рамках 11-го пакета санкций ЕС против России меры против атомного сектора также не обсуждаются.

«Это глупая ошибка. Русские проделали колоссально важную работу для мира. Мы все должны быть партнерами в этом, мы не должны вести войну — Китай, Россия, США», — отметил Стоун.

По словам американского режиссера, Россия «сделала много хорошего».

«Это крупнейшая статья их экспорта. Они строят АЭС в других странах, арабских странах, в Турции. Они очень хорошие инженеры», — резюмировал звезда Голливуда.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала планы ЕС принять 11 пакет санкций «абсурдом, глупостью и безумием». Она заявила, что санкции Запада в отношении Москвы нелегитимны и незаконны.

В свою очередь, госсекретарь США Энтони Блинкен 30 мая рассказал, что новый пакет антироссийских санкций будет направлен на борьбу с поставками беспилотных летательных аппаратов и с «российской дезинформацией».