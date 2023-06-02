Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:59, 2 июня 2023Мир

Оливер Стоун раскритиковал планы ЕС наложить санкции на российский атом

Режиссер Оливер Стоун назвал глупой ошибкой планы ЕС наложить санкции на российский атом
СюжетСанкции против России:
Оливер Стоун

Оливер Стоун. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Американский режиссер Оливер Стоун назвал глупой ошибкой планы стран Евросоюза наложить санкции на российскую атомную энергетику. В ходе пресс-конференции, которая посвящена обсуждению его документального фильма в поддержку ядерной энергетики, звезда Голливуда отметил, что «русские проделали колоссально важную работу для мира», передает РИА Новости.

Ранее польские власти требовали ввести ограничения против российской атомной энергетики. Однако в мае высокопоставленный европейский источник заявил, что в рамках 11-го пакета санкций ЕС против России меры против атомного сектора также не обсуждаются.

«Это глупая ошибка. Русские проделали колоссально важную работу для мира. Мы все должны быть партнерами в этом, мы не должны вести войну — Китай, Россия, США», — отметил Стоун.

По словам американского режиссера, Россия «сделала много хорошего».

«Это крупнейшая статья их экспорта. Они строят АЭС в других странах, арабских странах, в Турции. Они очень хорошие инженеры», — резюмировал звезда Голливуда.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала планы ЕС принять 11 пакет санкций «абсурдом, глупостью и безумием». Она заявила, что санкции Запада в отношении Москвы нелегитимны и незаконны.

В свою очередь, госсекретарь США Энтони Блинкен 30 мая рассказал, что новый пакет антироссийских санкций будет направлен на борьбу с поставками беспилотных летательных аппаратов и с «российской дезинформацией».

Что думаешь? Оцени!
    Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости
    ФСБ обвинила Apple в слежке за россиянами. Чьи iPhone под угрозой и правда ли данные с устройств передаются разведке США
    Система ПВО сбила украинские беспилотники рядом с Курском
    В российском регионе исчезла семейная пара с лабрадором
    Россиянам перечислили самые высокооплачиваемые вакансии
    Про группу «Руки Вверх!» снимут художественный фильм
    Россия осталась в десятке крупнейших торговых партнеров Евросоюза
    СК займется расследованием очередных преступлений ВСУ
    Глюкоза сравнила москвичей с жителями Санкт-Петербурга
    Джулия Фокс снялась в лосинах с дырой на ягодицах
    Оливер Стоун раскритиковал планы ЕС наложить санкции на российский атом
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.