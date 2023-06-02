Теннисист Андрей Рублев проиграл итальянцу Сонего и вылетел в третьем туре «Ролан Гаррос»

Российский теннисист Андрей Рублев вылетел с «Ролан Гаррос». Результаты доступны на сайте Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

В матче третьего круга Рублев проиграл итальянцу Лоренцо Сонего. Встреча завершилась в пяти сетах со счетом 7:5, 6:0, 3:6, 6:7 (5:7), 3:6. Спортсмены провели на корте 3 часа 42 минуты. За выход в четвертьфинал турнира итальянец поспорит с россиянином Кареном Хачановым.

30 мая из борьбы на турнире выбыл другой россиянин — Даниил Медведев. Он уступил в матче первого круга бразильцу Тьяго Уайлду. Игра закончилась в пяти сетах.

На Открытом чемпионате Франции 2022 года Рублев прекратил борьбу на стадии полуфинала. Тогда он уступил хорвату Марину Чиличу в пяти сетах — 7:5, 3:6, 4:6, 6:3, 6:7.

25-летний Рублев занимает седьмое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). Сонего располагается на 48-й строчке.