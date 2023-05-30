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18:55, 30 мая 2023Спорт

Медведев вылетел с «Ролан Гаррос»

Россиянин Медведев проиграл бразильцу Уайлду и вылетел с «Ролан Гаррос» в первом круге

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Российский теннисист Даниил Медведев вылетел с «Ролан Гаррос». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В матче первого круга Медведев проиграл бразильцу Тьяго Уайлду. Встреча завершилась в пяти сетах со счетом 6:7 (5:7), 7:6 (8:6), 6:2, 3:6, 4:6. Спортсмены провели на корте 4 часа 15 минут.

На Открытом чемпионате Франции 2022 года Медведев прекратил борьбу на стадии 1/8 финала. Тогда он уступил хорвату Марину Чиличу в трех сетах (2:6, 3:6, 2:6).

27-летний Медведев занимает второе место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). Он уступает лишь 20-летнему испанцу Карлосу Алькарасу. Замыкает тройку сильнейших серб Новак Джокович.

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