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09:29, 22 мая 2023Спорт

Медведев стал второй ракеткой мира

Российский теннисист Даниил Медведев поднялся на второе место в рейтинге АТР

Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters

Россиянин Даниил Медведев поднялся на второе место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). Об этом сообщается на сайте организации.

Медведев стал второй ракеткой мира благодаря победе на турнире серии Masters в Риме. 27-летний спортсмен завоевал первый грунтовый титул в карьере. Также Медведев продолжает лидировать в чемпионской гонке ATP.

На первое место рейтинга вернулся 20-летний испанец Карлос Алькарас. Замкнул тройку лучших экс-первая ракетка мира серб Новак Джокович. В топ-10 также вошел россиянин Андрей Рублев, он занял седьмое место. На 11-й строке расположился Карен Хачанов.

Российские и белорусские теннисисты продолжают выступать на турнирах ATP и Женской теннисной ассоциации (WTA) в нейтральном статусе.

Дарья Коршунова
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