В России высказались об отношениях с Арменией после слов Пашиняна об Украине

Депутат Журова: Запад может склонить Армению к агрессивным отношениям с Россией

Коллективный Запад может склонить премьер-министра Армении Никола Пашиняна встать на сторону агрессивного отношения к России. Так в беседе с «Лентой.ру» высказалась об отношениях Москвы и Еревана после слов Пашиняна о конфликте на Украине первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.

Ранее премьер-министр Армении заявил, что Ереван не является союзником Москвы в конфликте на Украине. По словам Пашиняна, Армения обеспокоена тем, что Запад придерживается иного мнения относительно позиции Еревана. Недопонимания влияют на все взаимоотношения страны, подчеркнул он.

Это, скажем так, плохая новость. Для меня это неожиданно Светлана Журова депутат Госдумы

«Если он искренне так считает, то, к сожалению, понятно, что если к нему обратится Запада, чтобы встать на сторону агрессивного отношения к нам или помочь Украине, то получается, что он согласится. Он дает сигнал, что к нему можно обращаться за такой помощью», — заявила Журова.

При этом депутат напомнила, что у Пашиняна недавно была встреча с президентом России Владимиром Путиным.

«Поэтому это заявление очень удивительно. Что такое произошло, что на него так успели надавить, что он вдруг стал так говорить? Я ранее не слышала от него подобных заявлений», — заключила собеседница «Ленты.ру».

Ранее глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявил, что Ереван не может удержать этнических армян от участия в специальной военной операции (СВО) на Украине. «Механизмов удержать армян — граждан РФ и Украины — от этих действий нет, так как это граждане конкретных государств, у которых есть права и обязанности», — сказал дипломат.

