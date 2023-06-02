Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
19:34, 2 июня 2023Наука и техника

Штатные спутники «Скиф» начнут запускать в 2026 году

«Решетнев»: запуск первых штатных спутников «Скиф» намечен на 2026 год

Фото: ИИС

Первые штатные спутники группировки для широкополосного доступа в интернет «Скиф» начнут запускать в 2026 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы АО «Решетнев» (ранее «Информационные спутниковые системы имени академика М. Ф. Решетнева»).

«Запуск на орбиту — с 2026 [года]», — говорится в материалах компании.

Там же отмечается, что одна ракета-носитель будет выводить два спутника на орбиту. Полная группировка будет состоять из 12 аппаратов — по четыре на каждой из трех орбитальных плоскостей. Срок активной службы спутника, который весит 1750 килограммов, составит 12 лет.

Материалы по теме:
Новые тяжелые ракеты, миссия к Юпитеру и корабли Илона Маска: что ждет мировую космонавтику в 2023 году?
Новые тяжелые ракеты, миссия к Юпитеру и корабли Илона Маска:что ждет мировую космонавтику в 2023 году?
12 января 2023
Между Россией, США и Китаем началась новая лунная гонка. Кто первым покорит спутник Земли?
Между Россией, США и Китаем началась новая лунная гонка.Кто первым покорит спутник Земли?
3 мая 2023

В январе «Роскосмос» сообщил, что первый спутник проекта «Сфера» — космический аппарат «Скиф-Д» — защитит орбитально-частотный ресурс. Испытания продлятся до ноября.

В октябре 2022 года «Скиф-Д» и три спутника связи «Гонец-М», запущенные на ракете-носителе «Союз-2.1б» с космодрома Восточный, вывели на орбиту. Спутник-демонстратор «Скиф-Д» предназначен для отработки новых технических решений высокоскоростного доступа в интернет и защиты орбитально-частотного ресурса.

Что думаешь? Оцени!
    Даниил Иринин
    Обсудить
    Последние новости
    Неизвестный объект сбили возле пункта временного размещения в Белгороде
    Десятки людей погибли в результате столкновения поездов в Индии
    Минобороны показало фрагменты воздушного боя истребителя Су-35
    Российский миллиардер осудил идею сбора денег за использование иностранного ПО
    Белгородские власти заявили о введении запрета на движение транспорта в Шебекино
    Врач назвал возможные причины частых падений Джо Байдена
    Девять россиянок оштрафовали за мошенничество с материнским капиталом
    Зеленский пожаловался на очередь за ЗРК Patriot
    В Киргизии школьницы принесли флаг ИГИЛ на последний звонок
    Balenciaga представил грязные кроссовки за 125 тысяч рублей
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.