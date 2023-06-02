Раскрыт неожиданный способ улучшить сон

Психолог Мадлен Спрайсер: партнеры в гармоничных отношениях лучше высыпаются

Партнеры, состоящие в гармоничных отношениях, крепче спят и лучше высыпаются, считает преподаватель психологии в Квинслендском университете, Австралия, Мадлен Спрайсер. Неожиданный способ улучшить сон она раскрыла изданию Newsweek.

Спрайсер рассказала, что на качество сна влияет окситоцин — гормон объятий и любви. По ее словам, он увеличивает продолжительность фазы быстрого сна, благодаря чему люди лучше отдыхают в течение ночи. «Исследования показывают, что именно качество отношений, другими словами, ощущение безопасности способно улучшить сон», — сказала Спрайсер.

Кроме того, объятия и общение с любимым человеком помогают быстрее засыпать, считает психолог. Она объяснила, что эффект достигается благодаря снижению уровня кортизола, который вырабатывается в ответ на стресс. Этот гормон повышает бдительность и держит организм в тонусе, тогда как время с близкими людьми помогает расслабиться и погрузиться в глубокий сон.

Спрайсер подчеркнула, что романтические отношения лишь один из многих факторов, влияющих на качество сна. Поэтому бессонница и хроническая усталость необязательно говорят о проблемах в отношениях, заключила психолог.

Ранее специалистка по сну, член Британского психологического общества Линдси Браунинг перечислила популярные мифы о борьбе с бессонницей. Среди прочего, по ее мнению, бесполезно считать овец, чтобы быстрее уснуть.