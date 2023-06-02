В РПЦ рассказали о контроле за сохранностью «Троицы» в Храме Христа Спасителя

РПЦ: икона «Троица» Рублева будет под наблюдением сотрудников Третьяковской галереи

Икона «Троица» Андрея Рублева в Храме Христа Спасителя в Москве будет находиться под наблюдением сотрудников Третьяковской галереи при контроле режима температуры и влажности. Об этом сообщили в Синодальном отделе по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата, передает РИА Новости.

Ранее стало известно, что доступ к иконе «Троица» откроют после литургии 4 июня.

15 мая, по инициативе президента России Владимира Путина, икону вернули Русской православной церкви (РПЦ).

С 1929 года икона «Троица» находилась в собрании Третьяковской галереи. 16 июля прошлого года икону вывезли из галереи для богослужения в честь 600-летия обретения мощей Сергия Радонежского по инициативе патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Позже эксперты обнаружили на иконе десятки существенных изменений.