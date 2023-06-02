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21:37, 2 июня 2023Спорт

Врач назвала запрещенные при варикозе виды спорта

Врач Чистякова заявила, что марафонский бег и велозаезды запрещены при варикозе

Фото: Ting Tse Wang / Unsplash

Спортивный врач Александра Чистякова назвала запрещенные при варикозе виды спорта. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

В их число входит бег и велозаезды на марафонские дистанции, так как резкая и интенсивная нагрузка приводит к нарушению кровообращения в ногах. Вместо этого стоит заняться легким или шаркающим бегом, при котором снижена продолжительность фазы безопорного состояния.

Также не стоит заниматься тяжелой атлетикой, в частности делать приседы под нагрузкой, тяги и жим платформы ногами. Кроме того, не рекомендуется ударная нагрузка по типу степ-аэробики и прыжки с отягощением, так как при такой нагрузке высока вероятность травмировать расширенную вену. Заменой могут стать прыжки на скакалке.

16 января врач-флеболог Анна Никитина заявила, что нанесение татуировок на кожу ног, поврежденную варикозом, может привести к осложнениям заболевания. Врач также отметила, что татуировщик может случайно проткнуть воспаленную вену иглой.

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    Анастасия Борисова
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