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22:41, 2 июня 2023Спорт

Игравшего в России футболиста признали лучшим в Италии

Футболиста «Наполи» Хвичу Кварацхелию признали лучшим в чемпионате Италии

Фото: Antonio Balasco / Globallookpress.com

Полузащитника «Наполи» и сборной Грузии Хвичу Кварацхелию признали лучшим футболистом сезона-2022/2023 в чемпионате Италии. Об этом сообщается на сайте турнира.

22-летний Кварацхелия в 33 матчах забил 12 мячей и сделал десять результативных передач. Его контракт с клубом рассчитан до 2027 года. «Влияние Кварацхелии на лигу было впечатляющим. Поздравляю "Наполи" с тем, что привезли в Италию такого талантливого игрока», — заявил президент чемпионата Италии Луиджи Де Сьерво.

В марте 2022-го Кварацхелия ушел из клуба Российской премьер-лиги «Рубин» и перешел в «Динамо Батуми». Летом того же года он начал играть за «Наполи». В составе команды хавбек впервые с 1990 года выиграл чемпионат страны.

В последнем туре чемпионата Италии «Наполи» примет «Сампдорию». Матч пройдет 4 июня и начнется в 19:30 по московскому времени.

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    Анастасия Борисова
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